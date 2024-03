Calcio, il premio Golden Hearts ad un giocatore della Valle Elvo

Nella serata di ieri, lunedì 18 marzo, a Venaria Reale, durante il Gran Galà dei Golden Hearts, l’evento organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti Piemonte e Valle d’Aosta, dal Comitato regionale Piemonte e Valle d’Aosta e dall’intera FIGC – Federazione italiana Giuoco Calcio, Diego Formaggio, giocatore della categoria Esordienti (anno 2011) dell’ASD Valle Elvo, è stato insignito, insieme ad altri 4 giocatori provenienti dalle oltre 600 società di calcio dilettantistico e giovanile di Piemonte e Valle d’Aosta, del premio Golden Hearts dedicato ai giovani che si sono distinti per i loro comportamenti di fair play durante l’attività sportiva.

Un risultato davvero importante per l’ASD Valle Elvo, da sempre impegnata a promuovere il valore culturale e sociale del gioco del calcio: dieci squadre giovanili, più di 250 bambini e ragazzi coinvolti, 5 campi da gioco su cui vengono realizzate le attività sportive, e più di 100 volontari: sono questi i numeri che inquadrano il risultato raggiunto a Venaria Reale.

"Un impegno spesso non semplice da svolgere, visto i tempi che corrono per le realtà come la nostra - commenta il presidente Guido Della Rovere - ma che ci sta dando davvero tante risultati. Certo, se si guardano solo i costi economici. Nonostante i tanti volontari grazie a cui la nostra associazione può essere operativa, il sostegno degli sponsor, degli enti locali, delle fondazioni che non possiamo che ringraziare, nonché quello delle famiglie dei piccoli giocatori, a cui va ugualmente il nostro grazie, è già davvero tanto se si riesce ad andare pari. Ma noi crediamo nei giovani, sono la nostra forza e il nostro futuro, così come crediamo nello sport e in questo territorio. Per questo dedichiamo tempo e risorse al calcio giovanile, proprio in questi giorni stiamo progettando un evento europeo per la prossima estate: vorremmo dar vita a un torneo per le categorie pulcini ed esordienti. Prevediamo che, in Valle Elvo possano arrivare più di 1.000 persone tra giocatori, staff, genitori e sostenitori. Una bella opportunità per far conoscere il nostro territorio, i suoi prodotti e le sue tradizioni".

Obiettivo dell'Associazione Sportiva è, in futuro, quello di poter attingere direttamente dal settore giovanile per dare costantemente linfa vitale alla prima squadra e, allo stesso tempo, lavorare il più possibile per promuovere i valori del calcio e dello sport tra i più giovani. "Abbiamo da poco concluso un corso di formazione dedicato ai dirigenti e agli allenatori di questo settore sul tema dell' importanza del gioco e della comunicazione per i bambini nel gioco del calcio insieme a Michela Arnaldi, Psicologa e esperta in psicomotricità e Silvia Siciliano, Pedagogista - prosegue Della Rovere - E stiamo per dar vita a un progetto sperimentale per tutti i giocatori (2011-2014) che vogliono perfezionare la tecnica del gioco del calcio. A giugno, inoltre, saranno gli allenatori della Fundaciòn Real Madrid a tenere un camp estivo di 5 giorni a Occhieppo Inferiore con tutti i giovani calciatori e le giovani calciatrici biellesi dai 6 ai 16 anni che vorranno immergersi in un'avventura galattica".

Tanti anche i progetti che vedono l'Associazione impegnata in attività educative e sociali attraverso lo sport. "Grazie al sostegno della Fondazione CRB e alle collaborazioni con altri partner e associazioni del territorio, siamo riusciti a dar vita a progetti nelle scuole e a progetti di inclusione sociale. - conclude Della Rovere - Non ci resta che proseguire su questa strada e, se possibile, migliorarla di giorno in giorno. A Diego abbiamo già detto ciò che pensavamo di ciò che ha fatto sul campo per meritarsi questo premio: siamo fieri di lui. Un grazie speciale anche al Sindaco di Occhieppo Superiore che ha voluto essere presente alla premiazione”.