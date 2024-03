Biella Rugby, ecco i risultati del settore giovanile

CADETTA

16.03.24 Biella Rugby V Settimo Torino, gara amichevole 38-12

Nicola Mazzucato, coach: "Considerata la giornata di riposo per Serie C e nostro turno Cadette, abbiamo pensato di organizzare, sui nostri campi, un incontro amichevole con Settimo Torino che si è giocato sabato pomeriggio, dopo aver guardato, insieme, la partita della Nazionale. Si è trattato di un momento positivo per tutti i ragazzi presenti, in previsione della ripresa dei campionati che per noi coinciderà con la prossima domenica e la gara contro Amatori & Union Milano. I ragazzi si sono comportati molto bene sul campo e dopo un primo tempo equilibrato, hanno allungato il punteggio per un finale di 38-12. La partita è stata arbitrata dagli allenatori delle due compagini ed è servita a mantenere attivi i ragazzi durante la sosta. Nessuna lista gara, ma segnalo che sono stati coinvolti molti ragazzi della Under 18 ".

UNDER 16

17.03.24 a Imperia, Union Riviera v Biella Rugby 0-56 (0-35)

Marcatori. Mete: Deni (2), Bocchino, Parnenzini, Baiguera (2), Salussolia, Grillenzoni. Trasformazioni: Salussolia (8) Biella Rugby: Parnenzini; Deni, Grillenzoni, Baiguera, Vitta; Salussolia, Bocchino; Corcoy, Vatteroni, Rebecchi; Perju, Borio; Protto, Ferro, Rossi. A disposizione: Gnesotto, Apollonio.

Marco Porrino, coach: "Ottima prestazione dei ragazzi che grazie ad un’ottima difesa e ad un bel movimento di palla, riescono a concretizzare molte azioni. Prima partita del girone del trofeo Mari e monti. Buona la prima ".

UNDER 14

16.03.24 a Pavia, Torneo Città di Pavia Biella Rugby: Balducci; Gobbi, Ghilardi, Siletti, Ruffa; Bertone, Pizzanelli; Buda, Benedetti, Defilippi; Di Girolamo, Pavanetto; Piazza, Bocca, Coda Caseia. A disposizione: Braggion, Ubertalli, Mercandino.

Adriano Moro, coach: “Quinto posto per la nostra Under 14 al torneo di Pavia. I tanti errori in fase offensiva non hanno permesso di esprimere al meglio il nostro gioco. Dobbiamo lavorare ancora molto sulla fase difensiva, sia sull’uno contro uno, sia sull’organizzazione di una linea collettiva”.

UNDER 12

17.03.24 a Pavia, Torneo Città di Pavia

Chiara Mautino, coach: “Buona prestazione della U12 nel Torneo Città di Pavia, dove Brc ha ottenuto il quinto posto. Su sette partite disputate, persa solo una partita contro Parco Sempione di una meta. Ottima difesa (subite cinque mete in sette partite) e ancor meglio il lavoro svolto in fase offensiva, con buoni spunti personali arrivati da una buon lavoro di squadra. Da migliorare ancora la profondità e la ricezione della palla. Tenacia e senso del sacrificio hanno comunque caratterizzato tutta la giornata dei ragazzi. Testa al prossimo appuntamento domenica sempre in terra Lombarda. Menzione alla nostra atleta Clarissa Mantovani che sabato ha disputato, grazie al comitato piemontese, un torneo Femminile U12 a Chambéry.”.

UNDER 8

17.03.24 a Pavia, Torneo Città di Pavia

Davide Vaglio, coach: “Quarto posto per Brc. Grande impegno da parte da parte dei ragazzi e ottima attitudine in campo”.

UNDER 10

17.03.24 a Pavia, Torneo Città di Pavia

Edoardo Breglia, coach: “Torneo molto bello dove i nostri piccoli orsetti si sono guadagnati il secondo posto a testa altissima. Ci sono ancora tante cose su cui lavorare, ma siamo sulla giusta strada. Grazie mille per l'ospitalità di Rugby Pavia”.