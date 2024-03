Gas, firmato a Berlino l'accordo di solidarietà tra Italia e Germania. Pichetto: "Consolidato nostro ruolo di hub energetico europeo"

In base all’ accordo l’Italia, attraverso il MASE, e la Germania, attraverso il Ministero Federale per gli affari economici e il clima, si impegnano ad attivare, in caso di emergenza, tutte le misure necessarie, di mercato e non, al fine di provvedere all’approvvigionamento di gas naturale dei clienti protetti della Parte richiedente, nel rispetto delle norme di sicurezza tecnica del sistema gas di ciascuna parte.