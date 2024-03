Biella: lavori alla Pietro Micca, a giugno si vota alla San Francesco

A Biella le sezioni elettorali dalla n. 1 alla n. 5 si trovano presso il seggio della Scuola Primaria “Pietro Micca” in via Arnulfo, ma attualmente l'edificio è oggetto di lavori di riqualificazione relativi al PNRR che non saranno finiti prima delle elezioni.

A seguito di sopralluoghi, è stato ritenuto idoneo per tale attività l’edificio dell’Istituto “San Francesco”, in Piazza Martiri, 12, precisamente i locali che già ospitano le cinque classi della Scuola Primaria “Pietro Micca” trasferite in tale sede ad inizio anno scolastico, e per questo motivo in occasione delle Elezioni Europee, Regionali e Amministrative dell’8 e 9 giugno 2024 ed eventuale ballottaggio del 23 e 24 giugno 2024, le sezioni elettorali dalla n. 1 alla n. 5 saranno trasferite nella scuola San Francesco, in piazza Martiri.

Per il Comune di Biella i nuovi locali individuati risultano privi di barriere architettoniche e presentano tutte le condizioni atte a garantire la sicura individuazione stradale, la possibilità di sosta dei mezzi dell'utenza e l'accesso ai locali ospitanti i seggi elettorali, compresi veicoli e dispositivi sanitari al seguito delle persone diversamente abili.