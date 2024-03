Scuola Pallavolo Biellese: risultati importanti per la M-App Hotel

Si ribalta il risultato dell’andata, con la M-App Hotel SPB che vendica il 3 a 0 subito a Gattinara, con un altro 3 a 0. Grande gara da parte dei biellesi, che adesso sono in solitaria al quarto posto, in lotta per l’accesso ai playoff con Aosta (-1) e San Rocco (-2).

La partita

Gara combattuta nei primi due parziali, con la M-App Hotel SPB che ha fatto la differenza nella fase finale, vincendo di misura. Buona prova di carattere e di forza di volontà, perché nonostante il numero di errori i biellesi sono riusciti ad andare in vantaggio. Il terzo set è stata una formalità, con Gattinara che si è arresa completamente, lasciando scappare i biellesi e cedendo il set sul 25 a 6.

Il commento di Stefano Rolando

"Un match molto movimentato fin da subito: come sempre non abbiamo iniziato al meglio, ma dopo aver vinto il primo set siamo riusciti piano piano ad entrare in partita. Dopo la vittoria anche del secondo set il Gattinara pare che si sia arreso, venendo distaccato fin da subito senza la minima intenzione di uscire dalla buca. È stato molto soddisfacente per me e la serie D batterli dopo che all’andata avevamo subito una dura sconfitta per 3 a 0.”

I numeri

M-App Hotel SPB - Volley Gattinara 3-0

Parziali: 25-23; 25-22; 25-6.

Tabellino: Berteletti 8, Mazzoli 10, Rolando 3, Sarasino 6, Stragiotti 13, Vacca 7, Vicario 1. Libero: Pelosini. NE: Castrovilli, Maio, Murdaca (L), Rizzo.