Pallavolo, TeamVolley: i risultati del settore giovanile FOTO

SERIE D

SERIE D Girone A - 19a giornata

BOTALLA TEAMVOLLEY – Multimed Volley Vercelli 1-3

(20-25/26-24/18-25/17-25)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Gilardi, Boggiani ne, Zignone 11, Cena 9, Sola 20, Venturino 4, Gariazzo 6, Damo 6, Fantini 1, Piletta 5, Guzzo (L1), Vioglio (L2). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

Coach Marco ALLORTO: «Si presentava come un’altra partita difficile, dato che ospitavamo la terza in classifica. Così è stato, purtroppo. Dopo aver perso il primo set e aver recuperato il secondo ai vantaggi, sembrava che il match potesse girare in maniera diversa. Invece come al solito – purtroppo – alterniamo delle azioni da grande squadra ad altre inspiegabilmente inguardabili, con colpi, scelte o non-prese di responsabilità veramente imbarazzanti. Torniamo in palestra a lavorare a testa bassa, anche se il tempo è sempre meno e il morale è sempre più sotto i tacchi».

UNDER13

Ottavi di finale – Ritorno

Gulliver Novi Pallavolo U13 Ecc. – CONAD TEAMVOLLEY 3-0

(25-15/25-19/25-19)

Giorgia SCOZZARI: «Nonostante la sconfitta, è stata una bellissima esperienza. Arrivare fino a questo punto è stato davvero entusiasmante, perché come squadra abbiamo passato insieme dei momenti indimenticabili. Da queste sconfitte possiamo ricavare delle lezioni che saranno poi i nostri punti di forza».

UNDER12 (4x4)

CONAD TEAMVOLLEY BLU – Valsesia Team Volley 12 0-3

(4-15/1-15/8-15)

CONAD TEAMVOLLEY BLU – Valsesia Team Volley 11 0-3

(10-15/6-15/9-15)

Virtus Biella Nera – CONAD TEAMVOLLEY BIANCA 0-3

(5-15/8-15/7-15)

CONAD TEAMVOLLEY BIANCA – CONAD TEAMVOLLEY BLU 3-0

(15-8/15-6/15-5)

CONAD TEAMVOLLEY BLU – Virtus Biella Fucsia 1-2

(13-15/15-13/8-15)

Coach Alessia DIEGO: «È stata l’ultima giornata di campionato per le piccoline dell’Under12. Sono molto contenta perché a Varallo si sono visti grandi miglioramenti. Dal punto di vista del gruppo, le giocatrici sono diventate molto affiatate, mentre sul lato tecnico – se nelle prime uscite eravamo abbastanza spaesate – adesso abbiamo una certa consapevolezza del campo e dei fondamentali. Sono felice anche perché la squadra Blu ha vinto un set contro la seconda in classifica, un’avversaria forte e ben strutturata, dando loro del filo da torcere anche negli altri due parziali. Le ragazze della Bianca hanno vinto il derby, facendo nel complesso un bel campionato».