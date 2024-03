La moda dei Gen Z: cosa attrae e ispira le nuove generazioni

La Gen Z, definita anche come la generazione nata tra il 1995 e il 2010, rappresenta attualmente il 40% dei consumatori globali, diventando un attore cruciale nel mondo della moda.

Questa generazione non solo riceve i messaggi inviati dai marchi ma partecipa attivamente al discorso sulla moda, utilizzando piattaforme come TikTok e Instagram per influenzare e dettare le tendenze attraverso like, commenti e condivisioni.

Nell'ambito della moda, gli appartenenti alla cosiddetta Gen Z hanno vissuto in pieno l'inizio del trend della personalizzazione dell'abbigliamento, che ha guadagnato sempre più popolarità soprattutto a partire dagli anni 2000. Questa tendenza, che permette alle persone di esprimere la propria individualità e creatività attraverso indumenti stilizzati (la presenza di siti come fullgadgets.com per l'abbigliamento personalizzabile rende semplice e a portata di click la loro realizzazione), è dunque piuttosto in voga tra i ragazzi nati a cavallo tra gli anni '90 e 2000 poiché rappresenta uno strumento per sentirsi unici e originali.

Ma vediamo nel dettaglio l’influenza che la generazione Z sta avendo sul fashion system.

L’importanza della Gen Z per le aziende del fashion system

L'esplosione delle cosiddette "Internet Aesthetics" negli ultimi anni dimostra l'influenza significativa che la Gen Z ha sul fashion system. Questo termine collettivo copre una vasta gamma di stili nati e diffusi principalmente attraverso i social media, riflettendo la democratizzazione della creazione e della condivisione di contenuti.

Questi stili, che spaziano dal Cottagecore alla Wave Aesthetics e oltre, non sono solo modi di vestire ma espressioni di identità e appartenenza che riflettono i valori e le aspirazioni di chi li adotta.

Il Cottagecore, per esempio, idealizza uno stile di vita semplice e pastorale, mostrando una nostalgia per la connessione con la natura attraverso abiti ispirati al mondo delle fate o alla letteratura classica. Questa tendenza è solo una delle molte che dimostrano come la Gen Z cerchi nell'abbigliamento non solo uno stile ma un messaggio, un ritorno all'autenticità e alla semplicità in contrapposizione alla frenesia della vita moderna.

Allo stesso modo, la Wave Aesthetics e le sue sottoculture come Vaporwave e Synthwave esprimono una nostalgia per un passato futuristico mai esistito, rivisitato attraverso estetiche neon degli anni '80 e iconografia cinematografica. Questi stili comunicano una sorta di fuga dalla realtà o un tentativo di riconnettersi con un passato idealizzato attraverso la moda.

Anche il Blokecore, con la sua predilezione per le T-shirt di squadre di calcio, riflette un aspetto della cultura della Gen Z che valuta l'autenticità e la comunità, offrendo un contrasto diretto con tendenze più riflessive o nostalgiche.

Non ci sono più regole fisse nella moda odierna

La varietà e la complessità delle "Internet Aesthetics" sottolineano l'assenza di regole fisse nella moda contemporanea, permettendo una continua esplorazione e sperimentazione. Fenomeni come il Weirdcore, Liminal Spaces, o il Pamcore, mostrano come la Gen Z utilizzi la moda come mezzo per esplorare e esprimere complessità, inquietudine, e nostalgia in modi che vanno oltre il semplice "vestirsi bene".

Queste tendenze riflettono la complessità delle influenze culturali delle nuove generazioni, dimostrando che per la Gen Z la moda è molto più di abiti e accessori. È un linguaggio attraverso il quale esprimere la propria identità, le proprie aspirazioni e, a volte, anche le proprie insicurezze. Attraverso la scelta dei loro abiti, i giovani comunicano chi sono e chi vogliono essere, partecipando attivamente al discorso culturale che li circonda.

La moda della Gen Z è, quindi, un campo dinamico e in costante evoluzione, dove il passato e il presente si fondono in modi sempre nuovi e sorprendenti.

In questo contesto, i brand di moda devono ascoltare e comprendere le esigenze e i desideri di questa generazione, proponendo prodotti che non solo rispondano ai loro gusti estetici ma che riflettano anche i loro valori e le loro aspirazioni.

La sfida per i marchi è grande, ma le opportunità di connessione e di dialogo con questi giovani consumatori sono infinite, a patto di riconoscere e rispettare la loro voce e la loro unicità.