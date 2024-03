Fare i genitori: un gioco di squadra, incontro a Cascina Oremo

“Fare i genitori: un gioco di squadra” è il titolo dell’incontro di gruppo in programma sabato 23 marzo dalle 10 alle 12 a Cascina Oremo, organizzato dalla Cooperativa Sociale Tantintenti nell’ambito di “Una bussola... per crescere". Rivolto a coppie genitoriali, anche non conviventi, l’appuntamento a cura di Annalisa Perino e Luca Sartorello vorrà riflettere sull'importanza della coerenza educativa e sulla valorizzazione dell'unicità di ciascun genitore.

Annalisa Perino è pedagogista, consulente genitoriale, autrice e collaboratrice di UPPA, coordinatrice pedagogica per la Cooperativa Sociale Tantintenti. Luca Sartorello è animatore professionale, esperto in outdoor alle Officine del Cambiamento di Cascina Oremo. Entrambi lavorano per il progetto Cascina Oremo, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile ed è cofinanziato dalla Fondazione CR Biella.

Spiega Annalisa Perino: «Con questo incontro vogliamo stimolare i genitori a fare squadra, attraverso una serie di avventure di gioco e di riflessioni sull’importanza di fare coppia. Essere genitori non sempre significa trovarsi d’accordo su tutto. Per questo è necessario imparare a convivere con la differenza e saperla leggere come risorsa per la “squadra” famiglia». Il tema dell’incontro si svilupperà cercando di dare una risposta a due domande: Quando è necessario fare fronte comune? E quando non siamo d'accordo come si fa? Si parlerà di ascolto reciproco, compromessi, strategie concrete di comunicazione efficace.

Durante le due ore bambini e ragazzi tra 4 e i 12 anni potranno partecipare gratuitamente alle attività della ludoteca e del “Sabato Fuori di Classe”. Per informazioni e prenotazioni contattare simona.salani@tantintenti.org o 351 877 1561