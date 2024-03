“Team Service”, Centro Multiservizi a Candelo: una risposta semplice per pratiche sempre più complesse!

ichiarazione dei redditi, SPID, ISEE, firma digitale, pensione, Assegno Unico universale e chi più ne ha più ne metta. Da una parte il mondo corre veloce con la digitalizzazione, dall'altra c'è però la difficoltà nel tenersi aggiornati su come muoversi nei meandri della burocrazia. La via di uscita c'è, ed è affidarsi ad un professionista, che sa esattamente di che cosa si sta parlando in tema di servizi digitali e si chiama “Team Service”, gestito da Katia Spagnolo, dal 2022. Di che cosa si occupa? Fatturazione elettronica, Pec, di patronato come congedo parentale e NASPI, di CAF e poi ancora di atti rilasciati dal Comune e dalla Camera di Commercio come Certificato di Cittadinanza, di Stato libero, piuttosto che la registrazione di un marchio, eccedere a certificati e visure.

“Team Service” è un centro multiservizi professionali che offre servizi con un focus particolare sui servizi telematici. Il suo punto di forza? La praticità. Per svolgere le proprie pratiche, è infatti possibile sia recarsi nella sede fisica di Candelo oppure, per la popolazione più “digital friendly”, scrivere direttamente via mail. Per le persone più anziane o che hanno difficoltà a spostarsi, Katia offre anche il servizio di assistenza delle pratiche direttamente a domicilio.

Lo studio si trova a Candelo (BI) in via San Sebastiano 16.

Per informazioni: Tel. 015 8131643 - 347 3006499

Mail: k.spagnolo@team-service.it

Pagina Facebook: www.facebook.com/Team-Service-Candelo-103121999052152

Pagina LinkedIn: www.linkedin.com/company/team-service-candelo