Tir in fiamme tra Volpiano e Settimo. Senza scampo, muoiono alcuni vitelli

Sono morti soffocati, ustionati, braccati dalle fiamme che li hanno avvolti mentre si trovavano a bordo di un tir che - nella notte - ha preso fuoco mentre viaggiava lungo la Torino-Aosta.

E' successo questa notte in direzione Torino, nel tratto di strada che si trova tra Volpiano e Settimo. Per cause ancora da ricostruire, un autoarticolato ha preso fuoco.

A bordo c'erano vitelli e il conducente - quando si è reso conto della situazione - ha cercato di metterli in salvo. E' riuscito nel suo intento con molti di loro, ma non con tutti e alcuni animali sono morti.

Al momento è ancora in atto l’uscita obbligatoria a Volpiano in direzione Torino, per permettere il recupero del mezzo e degli animali. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polstrada, i vigili del fuoco e i veterinari dell’asl.