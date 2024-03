Cossato, ciclista ferito dopo l'urto con un'auto. A Quaregna tamponamento tra veicoli

Doppio sinistro stradale nella giornata di ieri, 18 marzo. Stando alle prime informazioni raccolte, un'auto e un ciclista sono rimasti coinvolti in un incidente per cause da accertare. Nello scontro, l'uomo sulla bici sarebbe rimasto ferito. Sul posto la Polizia Locale per gli accertamenti di rito e i sanitari del 118 per l'assistenza al malcapitato, poi trasportato in ospedale per le cure del caso.

Nel vicino comune di Quaregna Cerreto, invece, si è verificato un tamponamento tra due auto. In questo caso, non si sarebbero registrate conseguenze gravi. Presenti i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.