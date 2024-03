Aveva 69 anni, dolore al Barazzetto per la morte di “Gigi” Stan

Lutto a Biella per la morte di Gheorghe Stan, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 69 anni. Per amici e parenti era semplicemente Gigi, apprezzato per le sue qualità umane.

Il funerale, affidato alle Onoranze Funebri Defabianis, sarà celebrato domani, alle 10, nella chiesa parrocchiale del Barazzetto, a Biella.