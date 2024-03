Dopo la Festa della Donna il Grattacielo Piemonte apre le porte per la Festa del Papà

Modernità, innovazione e design si incontrano al Grattacielo Piemonte a Torino. In occasione della Festa del Papà la Regione, in collaborazione con Italdesign, apre oggi le prenotazioni riguardanti l’apertura di sabato 23 marzo della sede di piazza Piemonte 1, con ingresso dedicato ai papà che potranno salire al 41esimo piano accompagnati dalle proprie famiglie.

Per l’accesso al Grattacielo da oggi è possibile, registrandosi sul sito istituzionale, prenotare la visita che prevede anche la salita al piano 41 del Grattacielo, che con i suoi oltre 200 metri di altezza è il punto panoramico più alto della città. I posti disponibili sono 720.

Nessuna registrazione necessaria invece per l’accesso alla piazza Piemonte 1, dove, per l’occasione, saranno esposti due bolidi della azienda torinese, la Italdesign Automobili Speciali Zerouno e la Nissan GT-R50 by Italdesign, progetti recenti e esempio perfetto di una realtà piemontese, da sempre un punto di riferimento nel mondo dell'industria automobilistica per la sua capacità di unire innovazione e design.



«Dopo il successo dell’apertura organizzata per la Festa della Donna, il Grattacielo Piemonte apre le porte ai papà per una giornata di emozioni all’insegna dell’innovazione e del design: quello del nostro grattacielo, opera innovativa e moderna da cui si ammira un panorama unico sulla città, e quella di una delle nostre aziende iconiche che hanno segnato la storia dell’automobilismo non solo italiano» dichiara il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.



«Entrambi questi progetti incarnano la visione e l'abilità di Italdesign nel creare veicoli straordinari che sfidano i confini del possibile. Sia lo Zerouno che la GT-R50 by Italdesign sono testimonianze della passione, della maestria artigianale e dell'impegno per l'eccellenza che definiscono l'eredità di Italdesign nel settore automobilistico» dichiara il CEO di Italdesign, Antonio Casu.



L’ACCESSO AL PALAZZO

Per prenotare la visita al Grattacielo Piemonte è necessario compilare il form sul sito https://www.regione.piemonte.it/grattacieloaperto registrando i propri dati e scegliendo uno degli slot disponibili tra le 10 e le 18, con una pausa tra le 13 e le 14. Sono disponibili 720 posti.

Conclusa la procedura di registrazione online, si riceverà la conferma della prenotazione necessaria per accedere al Palazzo. Si raccomanda di presentarsi nella hall del Grattacielo, in piazza Piemonte 1, almeno 30 minuti prima dell’orario prenotato, per effettuare il riconoscimento e le pratiche di controllo.



I MODELLI IN MOSTRA IN PIAZZA

Prodotta in soli 5 esemplari, e dunque in edizione ultra-limitata, la Zerouno, disegnata, ingegnerizzata e prodotta da Italdesign e presentata nel 2017, è una coupé dalle prestazioni da auto da corsa, dotata di un motore V10 da 5.2 litri aspirato in grado di erogare oltre 600 cavalli, con un tempo di accelerazione 0-100 km/h di 3,2 secondi ed una velocità massima di 330 km/h, Zerouno è stata omologata per uso stradale.

Ha un telaio modulare in fibra di carbonio e alluminio ed una carrozzeria ultraleggera completamente in fibra di carbonio, materiale utilizzato generosamente anche all’interno dell’abitacolo che presenta pannelli porta, plancia e tunnel centrale tutti realizzati esclusivamente con questo materiale.

E’ nata invece dalla doppia celebrazione di due compleanni – i 50 anni di Nissan e di Italdesign nel 2018 - la Nissan GT-R50 by Italdesign, con una produzione limitata a soli cinquanta esemplari personalizzabili per colori e materiali interni e livree ispirate ai modelli GT-R del passato. Di questa auto, l’azienda di design alle porte di Torino ha firmato il lavoro di progettazione, ingegnerizzazione e costruzione delle vetture e ha utilizzato tecniche di sviluppo avanzate, da lei brevettate, che consentono di accelerare i tempi di lavoro ma anche di offrire nuovi scenari e possibilità nello sviluppo delle automobili. L’originale e accattivante design degli interni e degli esterni è stato curato dai team di Nissan Design Europe di Londra e Nissan Design America, con il supporto di Italdesign.