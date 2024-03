A Gaglianico torna il progetto “Sostegno Psicologico alla Persona”

Il progetto è stato proposto dall'amministrazione Maggia per la prima volta l'anno passato, e il Comune di Gaglianico ha previsto una seconda edizione di “Sostegno Psicologico alla Persona”.

Obiettivo dell'iniziativa è quella "di continuare a dotare il territorio comunale di uno strumento di ascolto, condivisione e stimolo rivolto a tutti i cittadini dai diciotto anni in su che sentono la necessità di rivolgersi a personale qualificato per una consulenza psicologica", come si legge nella delibera di giunta.

Nel dettaglio, il progetto sarà portato avanti dalla psicologa e psicoterapeuta D.ssa Eleonora Donati, e come nella prima edizione è destinato ai cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Gaglianico. Sarà attivato su richiesta del cittadino a cui verrà fissato un primo appuntamento di avvio al percorso, mentre i successivi incontri saranno gestiti dalla psicologa.