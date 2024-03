Biella Chiavazza, il semaforo lungo via Milano sarà riparato da una ditta di Bergamo

Una volta perchè è stato danneggiato dal vento, un'altra volta per un altro motivo, ma è successo diverse volte che il semaforo a Biella Chiavazza lungo via Milano, all'incrocio con via Gamba non funzionasse. Adesso è da settimane che è spento, per la gioia di alcuni automobilisti e per la rabbia di altri, a seconda se ti trovi a percorrere via Milano o via Gamba nelle ore di punta o meno. In ogni caso presto tornerà in funzione.

La riparazione costerà al Comune circa 2 mila euro, come si legge nella determina dell'ufficio impianti e illuminazione pubblica del Comune.

"L’impianto semaforico oggetto del presente intervento risulta a servizio di una via di circolazione che presenta traffico intenso in particolari fasce orarie con la difficoltà, per le autovetture provenienti dalle strade laterali (via Gamba, via Venezia), di immissione nella via principale (via Milano)", si legge nel documento.

Quello che conta è che "risulta necessario affidare il servizio di riparazione dell’impianto semaforico ubicato in via Milano/via Venezia/via Gamba nel Comune di Biella, e una ditta con sede a Treviglio (BG) ha inviato specifico preventivo di spesa ed è in grado di fornire il lavoro richiesto in tempi compatibili con l’esigenza da soddisfare".