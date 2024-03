A Valdengo arriva un nuovo defibrillatore

L’Amministrazione Comunale di Valdengo è lieta di annunciare per venerdì 22 marzo alle ore 9,30 la cerimonia di inaugurazione di un nuovo defibrillatore all’esterno della palestra comunale in Via Roma 101. L’iniziativa fa parte del “Progetto Cuore InForma” promosso dalla società Italian Medical System Srl Società Benefit.

Si tratta di defibrillatori semiautomatici di emergenza di nuova fabbricazione e conformi alla direttiva 93/42/EEC sui dispositivi medici. Il “Progetto Cuore InForma”, a cui l'opinione pubblica riconoscerà grande valore, crea ricchezza morale ed etica nei soggetti coinvolti nel suo sviluppo, e soddisfa le esigenze di sicurezza e salute di tutti i cittadini. Durante la cerimonia di inaugurazione verrà consegnato un attestato di ringraziamento ad ogni azienda sostenitrice.

Si ringraziano gli imprenditori del nostro Comune che hanno dato il proprio contributo permettendo l’acquisto dei dispositivi e migliorando la salute e la sicurezza di tutti. ELECTRON SNC DI MAURO PERINO RICEPUTI & C., COTEX S.R.L., T.I.B. S.R.L., FRATELLI GREMMO SNC, AZIENDA AGRICOLA ZANELLA MASSIMO, BORRA S.R.L., BANCA SELLA SPA, VEFIM S.R.L. e DOTT.CINZIA DE CANDIA STUDIO MEDICO.