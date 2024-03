ordevolo, approvato il progetto per sistemare Rio Solasca e Rio Tavanera - Foto archivio newsbiella.it

La Giunta Comunale di Sordevolo dello scorso 15 febbraio ha approvato il progetto definitivo per la sistemazione idrogeologica lungo il Rio Solasca in Località Masarone, e lungo il Rio Tavanera in Frazione Verdobbio.

I lavori saranno finanziati con 177.339,86 euro di fondi ATO 2 Piemonte, che il Comune di Sordevolo riceverà dall’Unione Montana Valle Elvo sulla base di un accordo stipulato ad aprile 2022.