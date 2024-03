Pietro Micca, argento nella seconda prova regionale del Campionato di Eccellenza

Ancora un argento per la squadra di Pietro Micca che ieri domenica 17 marzo ha gareggiato nella seconda prova regionale del Campionato di Eccellenza.

Isotta Passini, Federica Destefanis, Lucrezia Rimondi, Giorgia Delpiano, Cloe Ceglie (Ginnastica Baveno) e Vittoria Maggia (La Marmora), si sono ben comportate migliorando il punteggio ottenuto in prima prova di più di due punti, chiaro sintomo della crescita nella qualità dei loro esercizi. Sfiorano il gradino più alto del podio e si laureano vice campionesse regionali, qualificandosi per la fase nazionale di fine giugno.

Quinto posto per Viola Mantoan nella terza prova del campionato Gold Allieve, basato sugli esercizi di livello base; dei fastidi alle ginocchia condizionano la preparazione e il rendimento in gara, che peggiora leggermente rispetto alla prima uscita, dove arriva anche una caduta in trave. Piccole imprecisioni pagate care a causa del livello altissimo delle bambine in gara, che le fanno perdere il podio che aveva saputo conquistare a gennaio. Ora resta ancora una prova per lei, che si terrà sul livello avanzato il 28 aprile.