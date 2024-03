Calcio, a Cossato cambio in panchina: arriva Roano

Città di Cossato comunica di aver sollevato dalla guida tecnica della Prima Squadra, l'allenatore Sperotto Nicolò.

“Al Mister vanno i più sentiti ringraziamenti per l'impegno, la dedizione ed i risultati ottenuti in queste settimane di gestione – si legge nella nota stampa della società - Ma a partire da oggi, il nuovo allenatore della nostra Prima Squadra, partecipante al campionato di Eccellenza, sarà Mister Roano Andrea. L'attuale tecnico della nostra Under 15, con diverse panchine in Prima Squadra Eccellenza e Promozione, guiderà il suo primo allenamento, domani sera. A seguito del nuovo incarico di Mister Roano in Prima Squadra, la guida tecnica della nostra Under 15 è affidata a Mister Scarpellini Patrix, attuale vice allenatore nonché nuovo Responsabile Tecnico dell'Agonistica”.