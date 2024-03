Basket, vittoria sofferta per Spazioforma Biella

Vittoria importante per Spazioforma Biella, impegnata ieri sera tra le mura amiche, nonostante qualche infortunio di troppo e contro una temibile Verbania.

Partono subito forte gli ospiti nel primo quarto, facendo capire che sarà una partita tosta. Spazioforma che insegue chiudendo il primo quarto 16-21. Nel secondo periodo Biella rimonta fino al sorpasso sul 29-26, ma gli ospiti rimangono in partita rispondendo con una buona difesa. A metà gara il punteggio è 43-37.

Nel terzo quarto i nostri ragazzi provano a scappare con un indemoniato capitan Sasso, Mvp a fine partita, fino a raggiungere la doppia cifra di vantaggio. Nel quarto periodo torna in partita Verbania, che grazie a qualche palla persa di troppo da parte di Biella tornano addirittura in vantaggio, regalando un bel finale punto a punto in cui la spunta la squadra di casa sul 66-64.

Prossima partita giovedì a Novara per blindare il secondo posto.

Spazioforma Biella - Verbania 66-64

Tabellino: Della Barile 2, Coppa 3, Schiapparelli 2, Bocca Ozino 2, Corongiu 8, Habti 13, Sasso 15, Marola 4, Lapresa 11, Parnenzini 5, Orsetti 1, Ugo.