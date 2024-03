"Cambiamento per Valdilana" si presenta, FOTO

“Oggi presentiamo quattro candidati del gruppo Cambiamento per Valdilana”.Così inizia Roberto Costella, candidato Sindaco alle prossime elezioni amministrative del prossimo giugno a Valdilana.

“Desidero partire da Fulvio Chilò, nelle scorse settimane, sulla stampa locale, erano già apparsi articoli di Fulvio a supporto e a vicinanza al gruppo, oggi desidero rimarcare il suo impegno alle prossime elezioni amministrative dell’8-9 giugno. Fulvio è attuale consigliere comunale, consigliere provinciale di Fratelli d’Italia e per molti anni è stato consigliere comunale a Trivero. Ex atleta, conosciuto a livello internazionale per arrampicata e trail in montagna, oltre alla sua esperienza amministrativa, Fulvio porta con sé la passione, l’amore e la dedizione per il nostro territorio e soprattutto per la montagna”.

Continua Costella: “Da Trivero passiamo a Ponzone da dove proviene Simone Moschin. Simone è responsabile amministrazione del personale presso una primaria azienda tessile del nostro comune, si affaccia con entusiasmo per la prima volta al mondo dell’amministrazione pubblica, portando con sé grande esperienza e competenza in ambito contabile, amministrativo e di gestione delle risorse umane. Simone Moschin ha cinquant’anni ed è sposato con due figlie, ama molto lo sport”.

Costella passa poi al terzo candidato. “Il terzo nome riguarda Andrea Cerreia Varale, un punto fermo del nostro gruppo sin dal suo inizio. Andrea, classe 1984, già candidato sindaco a Soprana nel quinquennio precedente, vanta grande esperienza nel mondo associativo. Ex presidente di Arci Pesca, guardia ittica e istruttore di vigilanza del territorio, laureato in scienze forestali è estremamente attento all’ambiente e alle necessità del nostro territorio. A livello professionale è titolare di una azienda di import/export e dal 2016 gestisce l’area ricreativa presso il Lago delle Piane, meglio conosciuto come diga di Masserano, riqualificando tutta l'area e favorendo nuove forme di turismo attivo e di prossimità”.

Infine Roberto Costella introduce Rosalba Coppo, attuale consigliere comunale. “Residente a Mosso, ex insegnante di scuola primaria, Rosalba ha insegnato in molti istituti del territorio e in particolare modo a Mosso sino al suo recente pensionamento. Rosalba, sempre positiva e con il sorriso sulle labbra contribuisce fortemente con la sua esperienza nel mondo dell’insegnamento. Ora è molto attiva nel mondo del volontariato e della recitazione”.