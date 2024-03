A Lessona si cammina nel ricordo di Amelio Crotti a 10 anni dalla sua morte FOTO

In 110 hanno preso parte al primo evento in onore di Amelio Crotti a 10 anni dalla sua morte, organizzato dal G.E Lessona in collaborazione con il Circolo Lessona, Gruppo alpini e Polisportiva Lessona e con il Patrocinio del Comune.

In 30 al via per la prima uscita di marcia alpina di regolarità. I portacolori delle quattro Associazioni: Pietro Micca Biella, G,S Genzianella, G.S Ermenegildo Zegna e La Pero Cossato, si sono confrontati in un percorso di 8200 metri non molto impegnativo nel quale hanno potuto provare la regolarità del passo in vista degli impegni più importanti come il campionato regionale e l’interregionale.

La partenza alle ore 9, a dar manforte agli organizzatori del G.E Lessona, anche un gruppo di alpini che hanno potuto constatare il meccanismo della gara in vista dell’impegno di domenica 21 aprile dove saranno protagonisti nell’organizzazione del campionato biellese A.N.A – F.I.E. Alle 9,30 la partenza della camminata culturale, 80 persone sono state guidate lungo un percorso di circa 6 Km attraverso un itinerario studiato per dare ai partecipanti, oltre al piacere di camminare e stare insieme, anche quello di conoscere la storia di Lessona attraverso le parole di Giuseppe Graziola, che ha trattenuto in due località ben definite: Chiesa Parrocchiale e Villa Corinna, i partecipanti, con un interessante spiegazione sulla storia del nostro Paese.

Prima della partenza il saluto dell’Amministrazione comunale dalle parole del Sindaco Simone Cambiè e di Giuseppe Graziola in nome del Circolo Lessona La manifestazione era a carattere benefico, il ricavato delle iscrizioni è stato devoluto all’Associazione ASHA fondata da Amelio Crotti insieme a Maria Cristina Pancaldi, Associazione che è nata per aiutare i bambini poveri dell’India e del Nepal, oltre alla Parrocchia di Lessona. Al termine, verso le ore 12 la premiazione della gara di marcia dove ha visto la vittoria di Angelino Giorzet Stefano del G.S Genzianella con 43 penalità, al secondo posto Catella Sonia del G.S Genzianella, terza posizione per Piovan Stefano del G.S Zegna.

Verso le ore 12,30 l’arrivo della camminata con un piacevole aperitivo presso lo stand di Biella e Buona, per poi concludere la giornata con un semplice ma gustoso pranzo presso il Circolo Lessona. Un ringraziamento a l Circolo Lessona, al Gruppo Alpini e alla Polisportiva Lessona, oltre agli sponsor e a tutte quelle persone che hanno contribuito con la loro partecipazione alla buona riuscita della manifestazione.