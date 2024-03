"Spiriti del tempo": al Castello di Montecavallo una mostra-itinerario alla scoperta della Cracking Art

Il Castello di Montecavallo, un gioiello storico incastonato tra i suggestivi vigneti e le rigogliose colline del Biellese, si prepara ad ospitare un'avventura che fonde arte e natura con il progetto espositivo "Spiriti del Tempo", ideato e a cura di Carla Testore. In collaborazione con l’Associazione Stile Libero ed anche grazie al supporto del Comune di Vigliano Biellese e di Banca Sella, Main Partners del progetto, dal 6 aprile al 9 giugno 2024, i visitatori per la prima volta avranno l'opportunità di esplorare questo luogo esclusivo che domina Vigliano Biellese, seguendo un viaggio a tappe alla scoperta delle imponenti opere colorate ed eclettiche firmate Cracking Art.

"Spiriti del Tempo" è un percorso espositivo insolito e creativo ideato per immergere il pubblico in un itinerario alla scoperta delle installazioni del rinomato collettivo artistico Cracking Art. Un racconto di favole urbane contemporanee a cielo aperto in un luogo in cui storia, tradizione, natura, ambiente e creatività si fondono creando suggestioni autentiche. Dopo tre decenni di successi internazionali, Cracking Art torna infatti alle sue radici, nel territorio in cui è nato, per celebrare questo anniversario speciale, realizzando un percorso ascendente che presenta gli iconici animali che hanno segnato il successo del progetto, affiancate da nuove creazioni che saranno svelate in esclusiva per l’evento.

Il Castello di Montecavallo fu eretto intorno al 1830 sui resti di una casaforte di famiglia risalente al 1200 e rappresenta oggi un raro esempio di architettura neogotica nella regione. Progettato dall'architetto Dupuy, è circondato da vigneti storici, boschi e giardino all'italiana, impreziosito da roseti, glicini, camelie, rododendri, ortensie e piante esotiche. Questo scenario incantevole in cui si respira ancora l’aria dei secoli passati offre il palcoscenico ideale: il percorso invita i visitatori a esplorare il Castello e i suoi dintorni, immergendosi nell'atmosfera magica dei vigneti che hanno fatto la storia dell’Azienda Vinicola del Castello di Montecavallo, condotta dalla famiglia Incisa della Rocchetta, e del parco circostante che ospiterà le installazioni artistiche per un’interazione unica tra uomo e natura. Il celebre collettivo Cracking Art, noto per le sue imponenti creazioni urbane di animali giganti in plastica colorata rigenerata, porterà la sua vibrante energia proprio nel cuore di una natura autentica e in un contesto lavorativamente attivo aggiungendo un tocco di contemporaneità e sorpresa alla millenaria collina di Castello di Montecavallo. Tomaso Incisa della Rocchetta, proprietario di Castello di Montecavallo e dell’omonima cantina «Siamo orgogliosi di ospitare “Spiriti del Tempo”, il progetto si sposa con la nostra filosofia e visione aziendale, da un lato di promuovere la bellezza del Biellese e di far riscoprire la sua secolare tradizione enologica, ma anche quella di proteggere e preservare questo ecosistema, di cui ci sentiamo membri e guardiani.»

Le installazioni saranno composte da una varietà di sculture raffiguranti animali e soggetti inediti che con le loro forme morbide e i colori accesi danno vita a un paesaggio artistico che dialoga in modo armonioso con l'ambiente circostante. Craking Art spiega: «L’uomo non è vittima di questo tempo: ne è protagonista positivo o negativo, come recita il nostro manifesto del 1993. Questo percorso di visita vuole rigenerare l'appartenenza al territorio tramite il contatto con l'ambiente e con le stratificazioni storiche che lo rendono unico».

Dal grande Coniglio, simbolo del passaggio dalla realtà alla metafisica, agli Orsi che rappresentano l'incontro tra le leggi della natura e della cultura, ogni installazione invita a una profonda riflessione. I Lupi ricordano l'importanza della coesione e dell'identità di gruppo, mentre i Pinguini cercano rifugio dal cambiamento climatico nelle loro antiche dimore. Le Oche selvatiche attendono la schiusa di un futuro di rigenerazione. Infine, la Grande Chiocciola, con le sue antenne che si connettono alla terra, ci invita a riflettere sull'avanzare del tempo e sulla rigenerazione dei nostri pensieri. Il Castello di Montecavallo propone un'esperienza anche dedicata agli amanti del vino e della storia. Il percorso espositivo si soffermerà infatti anche sui vigneti che circondano il Castello.

Cristina Vazzoler, Sindaco di Vigliano Biellese, aggiunge: «Il Comune di Vigliano Biellese, che nel2024 può fregiarsi del titolo di Città europea del vino, ha sostenuto con determinazione il progetto “Spiriti del tempo”: un collettivo di artisti nato nel biellese e noto nel mondo, celebra il suo trentennale in un prestigioso contesto che unisce la nobile storia di una famiglia ad un’altrettanto nobile produzione vitivinicola. Siamo certi che il binomio fra arte e vino sarà capace di promuovere e valorizzare in modo innovativo il nostro territorio.»