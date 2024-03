Fondo Bianco, spettacolo con lotteria benefica a Cossato per la Festa della Mamma

In questi giorni, i membri del comitato di gestione del Fondo Bianco, unitamente ad alcuni volontari e alla disponibilità di un buon numero di negozianti, hanno iniziato la vendita dei biglietti della lotteria, abbinata allo spettacolo della Festa della Mamma, che, quest’anno, si terrà venerdì 10 maggio, con inizio alle 20.45, al teatro comunale di Cossato.

Saranno in palio ben 60 premi. Come al solito il ricavato andrà interamente a favore del Fondo di Solidarietà Sociale ‘’Maria Bianco’’, che, da oltre quarant’anni, aiuta per famiglie di Cossato in grosse difficoltà economiche per la perdita del posto di lavoro e per gravi motivi di salute. L’estrazione dei premi avverrà al termine dello spettacolo. A tale proposito, prenderanno parte alla serata, che sarà condotta da Sara e Paolo Bortolozzo, il coro degli allievi dell’indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo di Cossato, diretto da Simona Riussi, il Biella Gospel Choir, diretto da Fausto Ramella Pairin, la band ‘’I Fresh’’ ed il divertentissimo mago e clown ‘’Teo’’. Tutti si esibiranno, come al solito, gratuitamente, per dare il aiuto al Fondo ‘’Bianco’’.

Il comitato di gestione è, attualmente, così composto: Ida Saviano, presidente (designata dalla associazione La Speranza dell’omonima parrocchia), Franco Graziola, vicepresidente (Croce Rossa, Cossato), Elena Cola, segretaria-tesoriere (gruppo carità parrocchia Ronco), Dina Della Rupe (Croce Rossa), Ida Angiono e Teresita Avogadro (San Vincenzo, Assunta), Anna Loredana Antonioli (La Speranza), Alfredo Pino (Fondo Edo Tempia), Marina Furlan (Auser Cossato) e Angela Pozza.

Il presidente Ida Saviano spiega: “Nel corso del 2023, abbiamo aiutato 34 famiglie erogando, complessivamente, circa 7mila euro, circa 3 mila in più rispetto al 2022. Vorrei anche far rilevare, che, in questi ultimi anni, è diminuito di molto il numero delle persone straniere da noi aiutato, sostituito da famiglie italiane in gravissime difficoltà: 8 famiglie cossatesi e 26 straniere”. La stessa poi fa rilevare: “I fondi di cui disponiamo provengono, soprattutto, dall’annuale Festa della Mamma, cioè alla lotteria che, ogni anno organizziamo, puntando sull’aiuto del Comune e di diversi commercianti ed artigiani di Cossato. Lo scorso anno, l’utile fu di circa 3mila euro e rappresentò un prezioso rifornimento per le casse della nostra associazione. Come ogni anno, il Comune ci viene incontro: lo scorso anno, ci ha elargito poco più di 2.300 euro; ci è, inoltre, pervenuta un’offerta da parte di un privato. Il nostro Fondo interviene tramite le assistenti sociali del Cissabo di Cossato, i parroci, le associazioni San Vincenzo dell’Assunta, il Gruppo carità di Ronco e della Speranza e i componenti del Fondo. Chi volesse, invece, dare un piccolo aiuto al nostro Fondo può farlo tramite uno dei membri del comitato di gestione: verseremo l’offerta consegnando poi la relativa ricevuta, oppure comunicheremo loro l’Iban del nostro conto, in essere presso l’Intesa San Paolo, in via Mercato, a Cossato” spiega la presidente Iva Saviano.

Infine, il giusto ringraziamento: “Vorrei, infine, mettere in risalto il grande spirito di collaborazione con il quale i membri delle varie associazioni operano, al loro interno ed in seno al nostro comitato, con una particolare sinergia, per poter aiutare le tante famiglie bisognose che, di vero cuore, desidero ringraziare”.