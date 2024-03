Tagli PNRR, l'assessore alla sanità Icardi: "In corso interlocuzione con il governo, in Piemonte interventi garantiti"

"E' in corso un’interlocuzione tra le Regioni e il Governo e tra il ministro Fitto e il collega alla Sanità Schillaci, con l’impegno del governo a individuare una soluzione che garantisca la copertura di tutti gli interventi previsti. Per quanto riguarda il Piemonte, la Regione ha avviato una verifica da cui emerge che le coperture sono comunque garantite non solo grazie ai fondi dell’articolo 20, ma anche grazie alle risorse Inail che per il Piemonte ammontano a oltre 1,6 miliardi. Per quanto riguarda le strutture (Cto, Borgomanero, Asti, Tortona, Acqui Terme, Pinerolo, Alessandria) citate in Commissione regionale dal consigliere Rossi, si tratta di opere già tutte finanziate con decreti e atti irrevocabili. Le opere e gli interventi in corso in Piemonte, dunque, proseguono senza problemi", dichiara l’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi. Che aggiunge: "Nonostante le difficoltà dovute alla contingenza internazionale, il Piemonte sta portando avanti i suoi impegni e ha invertito la rotta per quanto riguarda personale, posti letto e interventi di edilizia sanitaria che sono ripartiti dopo anni di stop".

L'assessore Icardi ricorda che sono attualmente in corso le gare per la progettazione degli ospedali di Ivrea e Cambiano, e sono già assegnate, con progettazione in corso, quelle dei nosocomi di Savigliano, Torino Nord (Pellerina) e del cubolotto dell’ospedale di Vercelli. Proseguono anche gli iter di realizzazione del Parco della Salute di Torino, degli ospedali di Alessandria e Cuneo, per il quale è convocata mercoledì mattina la conferenza dei servizi.

Anche per quanto riguarda il personale, dopo anni di zero assunzioni e blocco del turn over, i numeri tornano con il segno più.

Dall’ultimo aggiornamento disponibile risulta che, al 31 gennaio 2024, lavorano nella sanità piemontese 915 professionisti in più rispetto a gennaio 2023, di cui 750 personale del comparto e 149 dirigenza medica e 16 dirigenza amministrativa. Per quanto riguarda il personale del comparto questi numeri sono comprensivi di contratti a tempo indeterminato e determinato: le procedure concorsuali attualmente in essere consentiranno alle aziende sanitarie di contrattualizzare a tempo indeterminato.