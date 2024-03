L’Unione ciechi e ipovedenti di Biella aderisce alla rete provinciale contro le discriminazioni

Nell’ambito del progetto "Il Piemonte al Mio Fianco" lo scorso 22 febbraio l’UICI ha organizzato e ospitato presso la sezione biellese un incontro per presentare alle persone cieche e ipovedenti che vivono nel Biellese, i servizi antidiscriminazioni offerti dal Nodo. Sono intervenuti Franco Lepore e Adriano Gilberti, presidenti di UICI regionale e provinciale, Silvia Venturelli di Ires Piemonte e Mara Nicolo referente del Nodo provinciale.

Per rafforzare la collaborazione l’UICI Biella ha deciso di aderire alla Rete provinciale contro le discriminazioni coordinata dal Nodo, rafforzando così l’obiettivo di dare voce a chi subisce discriminazioni e aggiungendo un tassello alle azioni volte a implementare l’inclusività del territorio. Promuovere l'inclusione sociale e migliorare l'autonomia delle persone con disabilità visive: questo l’obiettivo del progetto "Il Piemonte al Mio Fianco", promosso dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Consiglio Regionale del Piemonte, con il sostegno della Regione Piemonte nell’ambito del Piano triennale contro le discriminazioni, presentato lo scorso 16 febbraio a Torino presso la sede della Regione Piemonte.

Tra le azioni del progetto, è previsto un forte raccordo tra le sezioni territoriali dell’UICI e i Nodi provinciali contro le discriminazioni, che operano sul territorio regionale in attuazione della legge regionale 5/2016, con il coordinamento della Regione in collaborazione con Ires Piemonte. Sul territorio biellese il Nodo contro le discriminazioni è attivo presso la Provincia di Biella. Particolare attenzione è stata dedicata al riconoscimento delle discriminazioni fondate sulla disabilità, alle modalità di segnalazione al Nodo e alle strategie di intervento per il superamento delle stesse.

Sono molte le difficoltà e gli ostacoli che le persone cieche e ipovedenti incontrano nella loro quotidianità e che si possono tradurre in vere e proprie discriminazioni, talvolta la mancata applicazione delle normative genera discriminazione e ostacola l'inclusione sociale delle persone con disabilità. Il Nodo di Biella svolge attività di sportello, mettendosi a disposizione per creare le condizioni utili a rimuovere le discriminazioni.