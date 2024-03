Biella: in piazza Vittorio veneto ruspe al lavoro, foto per newsbiella.it Mattia Baù

Ci siamo: da questa mattina di oggi lunedì 18 marzo, in piazza Vittorio Veneto le ruspe si sono messe al lavoro per rendere l'area fino a ieri riservata a bus e a taxi una piazza, interamente pedonale.

Bus e Taxi sono stati trasferiti lungo via Lamarmora e viale Matteotti. Un cambiamento epocale per la città.

Il cantiere da contratto dovrebbe finire entro luglio.

l cantiere sarebbe dovuto partire a inizio anno, ma a frenare la riqualificazione dell'area era stata l'Agenzia della mobilità piemontese, non convinta sulla posizione proposta dal Comune delle future fermate dei bus che oggi gravitano nella zona dell'ex Standa.

Nel dettaglio, il progetto del primo lotto da 700 mila euro, trasformerà piazza Vittorio Veneto, tutta l’area davanti ai portici ex Standa, in una zona esclusivamente pedonale. All’interno della somma di 700 mila euro sono previsti 93 mila euro per l’introduzione di un nuovo arredo urbano, con nuova illuminazione pubblica smart di ultima generazione, nuove panchine, passaggi pedonali e una moderna fontana a raso terra. A livello di cantiere il progetto prevede la rimozione di tutto il marciapiede lungo il perimetro dei giardini Zumaglini, il ricollocamento delle piante esterne, il rifacimento della pavimentazione con i ciottoli che lo scorso anno sono stati sostituiti dalle vie Lamarmora e Pietro Micca. Migliorie saranno apportate anche nella zona della fontana Fons Vitae con l’obiettivo di dare una nuova identità e rilanciare il commercio dell’asse.