Biella, dagli agronomi alla sostenibilità: importanti investimenti sulle aree verdi, FOTO

“Negli ultimi decenni – esordisce l’Assessore a Parchi, Giardini e Arredo Urbano, Gigliola Topazzo -, il settore ‘verde’ di Biella è stato ampiamente trascurato: gli interventi sistematici e ripetitivi hanno portato a investimenti poco efficienti e non sono mai state considerate le esigenze reali delle piante e della vegetazione. Le aree verdi, sottoposte al cambiamento climatico, stanno cambiando e fino ad ora non sono mai state prese in considerazione”.

Sono in molte le segnalazioni di rotonde, parchi e camminamenti trascurati ed è per questo, oltre ai temi climatici, che il Comune di Biella intende fare una svolta: “Altre città hanno da sempre considerato un budget più ampio per la cura del verde urbano ed è tempo di affrettare il passo, programmando interventi mirati, evitando gli sprechi e assecondando le esigenze di ciascuna area” continua l’Assessore.

Per questi motivi, oltre ai due bandi dedicati, è stato previsto l’inserimento di due agronomi che si occuperanno della gestione e la valutazione degli interventi, non più seguendo un programma regolare e predefinito, ma a seconda delle esigenze effettive. I due progetti verranno dedicati al verde e al piantumato. Fra le novità vi è l’inserimento di aiuole fiorite e l’introduzione di varietà di erbe per l’arricchimento del suolo e degli “ecosistemi”; il fogliame non verrà gettato in discarica ma sfruttato, a seguito della frantumazione, per fertilizzare e incrementare la crescita di alberi e piante; fiori e arbusti favoriranno l’impollinazione e la biodiversità, anche fra gli insetti impollinatori.

Il budget prevede 626mila euro destinati alla gestione del verde, mentre 150mila saranno stanziati per la potatura e le opportune modifiche: perizie, analisi e valutazioni sono già in atto, affinché il programma futuro possa tenere in considerazione le molte novità apportate.

“Un importante intervento di riqualificazione urbana, che dialoga con gli altri già in atto, ne sono un esempio i Giardini Zumagli: dal rinnovo dei giochi alla manutenzione dei camminamenti, ma non è l’unico esempio… Intendiamo rendere più accoglienti e attrattivi i centri di interesse e migliorare il benessere dei cittadini, partendo dal benessere naturale”.