Just The Woman I Am, a Gifflenga taglio del nastro: presente anche il ministro Pichetto FOTO

Oggi, domenica 17 marzo, a Gifflenga, si è svolta l'inaugurazione del percorso permanente JTWIA, evento realizzato grazie alla partecipazione del Comune al bando regionale "JTWIA on the Road" della Direzione Welfare - settore politiche per i bambini e le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale.

Dopo la registrazione dei partecipanti (400 persone tra cui oltre 70 under 18) si è svolta l' inaugurazione, con il tradizionale taglio del nastro da parte del sindaco Elisa Pollero. Erano presenti anche il ministro dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, l' assessore regionale Chiara Caucino, il Presidente del Comitato Regionale FIDAL Clelia Zola, per Asl Biella la Dott.ssa Milena Vettorello, referente per la promozione della salute.

Sono stati pienamente raggiunti gli obiettivi dell' iniziativa che mirano a sensibilizzare e coinvolgere adulti e bambini sull'importanza della prevenzione, dei corretti stili di vita, dell'inclusione e della valorizzazione del territorio. Il percorso permanente di 5 km, interamente pianeggiante e privo di barriere architettoniche, ha dato la possibilità a tutti di svolgere attività fisica, di corsa o camminando a seconda delle proprie preferenze e capacità. Nell' area esterna del Gifflenga Village è stata allestita un'area espositiva dedicata alla prevenzione, allo sport e alle attività di volontariato.

I partecipanti hanno potuto reperire utili informazioni presso gli stand dell' ASD Splendor 1922 per quanto riguarda lo sport. Nello stand Asl Biella - Dipartimento di prevenzione, gli infermieri di famiglia e comunità si sono resi disponibili a dare consigli sui corretti stili di vita e sugli screening oncologici.

La Pro Loco di Gifflenga, che ha coordinato tutta l'organizzazione dell'evento, ha inoltre preparato un ottimo "buffet sano" con cibi freschi e di stagione. Oltre ai 100 kit previsti verranno devoluti 1300 euro per la ricerca sulla salute e sul cancro, ricavati dalle offerte libere e dalla vendita dei lavori realizzati a mano dal gruppo di volontariato "Io, tu, noi... incontriamoci".

L' amministrazione comunale di Gifflenga, insieme a tutti i partner, si augura che questo evento sia da stimolo per altre analoghe iniziative sul territorio perché "anche un piccolo passo può fare la differenza...ma tanti passi insieme...di più!"