Riascoltati per voi: Aerosmith - Get Your Wings (1974)

Undicesimo appuntamento per la rubrica “Riascoltati per voi”, in quest’ultima settimana ho avuto il piacere di riascoltare una vera e propria pietra miliare del rock, "Get Your Wings” degli Aerosmith. “Get Your Wings" è il secondo album in studio della rock-band di Boston, Aerosmith.

Uscito nel marzo del 1974, all’interno contiene brani iconici come l’open track molto blues "Same Old Song and Dance", "Lord of the Thighs”, la durissima "S.O.S. (Too Bad)", oppure la grintosa "Train Kept a Rollin’”, brani che posso considerare come i miei preferiti. In questo disco si può gradire il sound unico del gruppo, che fonde perfettamente hard rock, blues e heavy metal. In questo disco si possono apprezzare i riff di chitarra di Joe Perry e Brad Whitford molto più potenti rispetto all’album precedente, anche la sezione ritmica di Joey Kramer e Tom Hamilton è molto più solida ed ha un groove niente male.

Così come la voce del leader Steven Tyler, è molto più carismatica e dinamica, ma non solo: ha quella sfumatura blues e roca che diventerà un vero e proprio marchio di fabbrica. Nonostante queste premesse, il disco non ha avuto un successo commerciale immediato, è stato soltanto il tempo a dare ragione a Steven Tyler e soci.Infatti, è stato in grado di dare un'influenza enorme al panorama rock dell’epoca e, nel corso del tempo, ha ispirato innumerevoli band hard-rock ed heavy metal ed ha consolidato la posizione degli Aerosmith come leader indiscussi del genere. Ancora oggi, l'album suona fresco e potente, dimostrando la sua qualità senza tempo.

Alla fine dei conti mi viene da dirvi che ogni qualvolta appoggio la testina del giradischi sul “Get Your Wings”, mi immergo in 38 minuti di pura esplosione di energia, talento e passione.

Voto: 8,5

Tracce: 1) Same Old Song and Dance – 3:53 2) Lord of the Thighs – 4:15 3) Spaced – 4:21 4) Woman of the World – 5:51 5) S.O.S. (Too Bad) – 2:50 6) Train Kept A-Rollin' – 6:05 7) Seasons of Wither – 5:07 8) Pandora's Box – 5:42

Durata: 38 minuti

Formazione: Steven Tyler (voce solista, armonica, pianoforte e chitarra acustica); Joe Perry (chitarra elettrica, chitarra a 12 corde, chitarra slide e chitarra acustica); Brad Whitford (chitarre elettriche); Tom Hamilton (basso elettrico) e Joey Kramer (batteria e percussioni).

Vorrei tanto conoscere le vostre opinioni personali, sono curioso di sapere che cosa ne pensate non solo di “Get Your Wings” ma anche degli Aerosmith e della loro musica. Al prossimo riascolto…