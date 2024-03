Panda Raid 2024, la bella avventura nel deserto di Loredana ed Andrea - FOTO E VIDEO

Trecentocinquanta equipaggi hanno partecipato al Panda Raid 2024, gara per Panda 4x4 e 4x2 che si svolta tra fine febbraio ed inizio marzo con partenza dalla Spagna e tappe di gara in Marocco.

Tra questi una coppia di biellesi, Loredana Iaconeta ed Andrea Landoni di Andorno Micca, che raccontano la loro bella avventura nel deserto del Marocco.

“L’idea del Panda Raid – dicono Loredana ed Andrea – è quella di vivere la macchina, quindi i Pandini sono modificati ma non snaturati per potere affrontare tutti gli scenari del deserto. Siamo partiti il 29 febbraio, il 1 marzo abbiamo fatto le verifiche ad Almeria in Spagna. Il giorno dopo abbiamo preso il traghetto per il Marocco, con arrivo a Nador. Da qui 6 tappe fino a raggiungere il sud del paese a Merzouga, dove ci sono le dune, quindi la parte più bella. Poi siamo tornati verso nord a Kenitra sull’Oceano”.

“Abbiamo incontrato diversi scenari durante le 6 tappe – continuano Loredana ed Andrea – come deserto roccioso e sabbioso, fango, la neve perché abbiamo fatto una parte a 2000 metri. Abbiano percorso 300-400 chilometri al giorno con limiti di tempo, e, all’interno di ogni tappa, una prova cronometrata in cui stare dentro una velocità media. La classifica prevede un indice di partenza e penalità in caso si usi l’assistenza esterna o non si facciano i percorsi 4x4. Tanti non riescono nemmeno ad entrare in classifica. Noi siamo arrivati al 104°posto nella 4x4, ma è già un grande vittoria essere arrivati alla fine con la macchina a posto”.

“Quindi – concludono Loredana ed Andrea - una gara piuttosto difficile perché si dorme in tenda in bivacchi allestiti nel deserto, ma lo spirito del Panda Raid è quello di aiutarsi tra gli equipaggi. C’erano italiani, inglesi, tedeschi e molti spagnoli, visto che è organizzato da un’associazione spagnola, che devolve in beneficenza parte del ricavato”.

Ieri, sabato 16 marzo, Loredana ed Andrea, hanno festeggiato questa loro bella esperienza presso l’Autofficina Landoni di Andorno Micca, con ospite d’eccezione l’ex campione di rally Piero Liatti. Nel video che segue un momento della festa.