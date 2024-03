A Cossato la 23° rassegna corale di San Giuseppe, protagonisti Noi Cantando e Harmonia

Nella serata di ieri, 16 marzo, a Cossato, si è tenuta la 23° rassegna corale di San Giuseppe, organizzata dal Coro Noi Cantando Città di Cossato, con la collaborazione del coro Harmonia.

Presente alla chiesetta di San Giuseppe, oltre al parroco, don Fulvio Dettoma, anche il sindaco Enrico Moggio che, sui propri canali social, ha così dichiarato: “Ieri sera è stato un vero piacere partecipare al concerto in occasione della tradizionale rassegna di San Giuseppe. Grazie agli amici del Coro Noi Cantando per le emozioni che ci hanno ancora una volta saputo regalare, grazie per averci fatto conoscere e apprezzare lo straordinario coro femminile Harmonia di Fossano. Infine, grazie a Noi Cantando per l'entusiasmo e la passione sempre presenti in trent’anni di attività, trasmessi e donati attraverso la musica alla città di Cossato”.