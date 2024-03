Investe un capriolo con l'auto ma fortunatamente non rimane ferita. Serata da dimenticare per una vercellese di 63 anni, rimasta coinvolta in un sinistro nella serata di ieri, 16 marzo, sulla Provinciale di Sostegno. Il veicolo ha riportato alcuni danni, a seguito dell'urto. Sul posto i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.