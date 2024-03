Brusnengo, cinghiale investito da un'auto sulla strada per Roasio (foto di repertorio)

Intervento dei Vigili del Fuoco a Brusnengo per un investimento di cinghiale, avvenuto sulla Provinciale per Roasio.

È successo intorno alle 19.30 di oggi, 17 marzo. Stando alle prime informazioni raccolte, sembra che non siano presenti auto. Sul posto si sta portando il personale preposto per il recupero della carcassa, ora in mezzo alla strada.