La via Francigena raccontata in un fumetto (foto di repertorio)

Il Biellese continua a far parlare bene di sé, con iniziative lodevoli e vere e proprie sorprese. Come avvenuto recentemente, con la notizia che la via Francigena, il cammino più celebre al mondo (insieme a quello di Santiago), viene raccontata per la prima volta attraverso un fumetto, grazie alle bellissime e suggestive tavole firmate da Daniele Bigliardo.

A darne notizia il comune di Cavaglià sul proprio sito. L'opera racconta la storia vera del Giullare di nome Rahere ed è imperniata di rigore storico e lindore grafico che rappresentano la cifra stilistica dell’opera di Bigliardo: la stessa, infatti, dà vita e fluidità di movimento ai suoi personaggi in un’opera unica ed originale nel suo genere. Il libro "Rahere, un giullare sulla via Francigena" è stato anche presentato al Museo del Fumetto di Milano domenica scorsa, 10 marzo.