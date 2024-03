21 marzo, a Biella si ricordano le 1081 vittime innocenti delle mafie

Il 21 marzo è Memoria, memoria di tutte le vittime innocenti delle mafie. Per questo NOmafiebiella, in collaborazione con la rete di LUMINOSA, organizza giovedì 21 marzo alle 17.30 in via Battistero (sotto i portici di Palazzo Oropa) la lettura collegiale dei nomi delle 1081 vittime innocenti delle mafie.

Scandire i loro nomi, è un modo per far rivivere quegli uomini e quelle donne, bambini e bambine, per non far morire l’esempio di chi ha combattuto le mafie a viso aperto. La presenza dei rappresentanti dello Stato, delle Istituzioni e dei cittadini saranno il segno di un territorio che non dimentica e che non smette di sperare e di avere fiducia in un futuro in cui le mafie e il malaffare siano consegnati ai libri di storia.