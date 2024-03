Lavori di asfaltatura in corso domani, lunedì 18 marzo, a Brusnengo, con piazza Matteotti e zone limitrofe chiuse al transito,

Per raggiungere l’edificio scolastico di Via Forte, il traffico sarà deviato in Via Curino e Via Crosa per immettersi in Via Forte e raggiungere la scuola.