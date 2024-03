Viverone, incontro Comune-Provincia per parlare di livello del Lago e marciapiede per Alice

Nei giorni scorsi, il sindaco di Viverone Renzo Carisio ha avuto un incontro con il Presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo, per formalizzare la richiesta della convocazione del Contratto di Lago “al fine di trattare – spiegano dal Comune sui propri canali social - il problema del mantenimento dell'attuale livello del Lago di Viverone che, grazie alle cospicue piogge dell'ultimo periodo, ha raggiunto un livello accettabile per il comparto turistico e non solo".

"Si è anche richiesto l'intervento della Provincia al fine di costruire un marciapiede dall'innesto del lungolago con la Provinciale per Alice Castello - si legge nella nota - Il marciapiede, lungo circa 210 metri, permetterebbe un transito in sicurezza dei turisti verso la piscicoltura e successiva passeggiata sino al porticciolo della Masseria. Il sedime interessato è in parte provinciale e sarà cura dei tecnici della Provincia definirne l'esatta delimitazione in vista della cessione al Comune per poter accedere ai bandi previsti”.