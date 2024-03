Dal 1° aprile stop contributi per assunzione badanti di over 80

Dal primo aprile 2024, stop ai contributi per chi assume badanti per persone over 80 non autosufficienti. La legge di Bilancio 2024 prevede un’agevolazione che scatta in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani over 80 già titolari dell’indennità di accompagnamento, oltre a un Isee non superiore a 6mila euro.