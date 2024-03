Carabinieri, 91enne in caserma a Biella per la patente smarrita: la bella foto con la militare dell'Arma

Visita inaspettata al Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella. Nei giorni scorsi, infatti, una donna di 91 anni si è presentata in caserma per denunciare lo smarrimento della patente di guida.

La pensionata è stata portata negli uffici competenti per avviare le pratiche di rito per il rilascio del permesso provvisorio di guida. Per l'occasione, è stata accolta da una militare dell'Arma e accompagnata sotto braccio, come immortalata nella bellissima fotografia realizzata per l'occasione.