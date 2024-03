Obiettivo Sabato a Mezzana: l’esposizione itinerante.

Una visita itinerante è quella che hanno intrapreso i fotografi di Obiettivo Sabato, addentrandosi nelle vie di Frazione Bonda di Mezzana Mortigliengo. Scalinate, balconi e pareti degli edifici tradizionali sono costellate di opere d’arte provenienti da tutto il Biellese e non solo: “Seguendo le tortuose viuzze del paese, abbiamo scoperto moltissime installazioni che attiravano il nostro sguardo. Le opere d’arte tappezzavano ogni superficie e non potendo fotografarle tutte coglieremo l’occasione per un’ulteriore visita”.

Di seguito il link alla galleria completa: https://www.obiettivosabato.it/valle-strona/nggallery/album/bondarte-mezzana-mortigliengo

Lo scatto

Lo scorcio caratterizzato da una grande varietà di opere è stato ripreso tramite l’utilizzo di un obiettivo grandangolare che ha permesso di inquadrare un’ampia porzione di edifici.

I parametri

Fotocamera Nikon D750, obiettivo 24-120, 1/100 sec. F7,1 ISO 200.

Apertura Zoom 24 mm.