La Scienza del Risveglio, appuntamento con NuovaMente

L’associazione culturale biellese NuovaMente giovedì 21 marzo ore 21,00 organizza la conferenza La Scienza del Risveglio con dottoressa Cristina Napoletano. Laureata in Scienze dell’Educazione presso l’Università degli studi di Milano Bicocca, è stata docente di Pedagogia e Orientatrice Scolastica presso Istituti di Istruzione Superiore di Milano e Presidente di Commissione d’Esame nell’ambito della Formazione Professionale per la Provincia di Milano.

E’ autrice del film “The Science of Awakening” documentario che parla di chi siamo nell’accezione socratica del conoscere se stessi attraverso la voce di uomini e donne di scienza, maestri e maestre spirituali.E’ Omega Health Coach certificata dai medici Dr. Roy Martina MD e Dr.a Joy Martina PhD. Ha approfondito la conoscenza di pratiche bio-energetiche come la Radioestesia Russa con Olga Samarina, i campi elettromagnetici pulsati CEMP, le acque vibrazionali e varie altre tecniche di riequilibrio energetico tra cui la Reflessologia del Viso presso la Federazione Italiana Reflessologia del Piede e studi del metodo di riflessologia facciale vietnamita Dien Chan, la Terapia Verbale della Dottoressa Gabriella Mereu e la Psicomagia di Alejandro Jodorowsky.

Fonda nel 2019 il giornale online di Pedagogia Quantistica “Pedagogia Quantistica Magazine” coniando per prima in Italia il termine Pedagogia Quantistica per diffondere il paradigma scientifico che “Educa a se stessi” ovvero aiuta a riconoscere la propria natura umana e divina allo stesso