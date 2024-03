Grande occasione per scoprire il Palazzo dei Principi di Masserano, che custodisce storie inedite e inaspettate e resterà aperto dalle 15 alle 18 di sabato prossimo, 23 marzo.

Il pubblico verrà condotto lungo il percorso di visita dagli accompagnatori dell'Associazione Don Vittorino Barale, che gestisce la valorizzazione del Polo Museale Masseranese. Per l'occasione, la violoncellista Altea Narici eseguirà un accompagnamento musicale in una delle sale del Palazzo. Per info: 345.5126696.