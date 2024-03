Consorzio IRIS, innovare nel welfare: la prospettiva del social work, FOTO

Seconda edizione per dell’evento organizzato dal Protocollo d’Intesa sull’innovazione sociale in ricordo di Annalisa Sala.

Una sinergia importante tra gli Enti firmatari del protocollo: Consorzi I.R.I.S. in qualità di soggetto promotore del protocollo, IN.RE.TE., C.I.S. Ciriè, CISSABO, C.I.S.S. Borgomanero, C.I.S.S. Ossola, C.A.S.A., Comune di Torino, Unione dei Comuni Nord-Est Torino, Università degli Studi di Torino Dipartimento di Culture, Politica e Società.

Per il secondo anno è stato svolto un seminario sull’innovazione sociale che ha portato a Biella esperti piemontesi, ma anche di altre Regioni, che hanno potuto condividere esperienze e conoscenze sull’adolescenza, sulla mediazione familiare intergenerazionale e sull’orientamento professionale.

La possibilità di confronto tra i partecipanti ha permesso di esplorare le innovazioni sociali già in essere, in un contesto formativo e arricchente, come gli organizzatori si prefiggono ogni anno.

Anche nell’offerta del buffet, l’iniziativa si è distinta per innovazione con prodotti offerti dalle ditte del territorio e con la distribuzione da parte dell’Associazione Diversamente Chef. Quest’ultima, con sede a Mongrando, è composta da 8 persone disabili con abilità differenti, capitanati da un’insegnante dell’Istituto Alberghiero e supportati dai genitori degli stessi. Un’Associazione, senza scopo di lucro, che svolge attività al fine di dare e accrescere autonomia ad ogni singolo.