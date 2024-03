Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica 2024, Lilt scende in campo

Dal 16 al 24 marzo torna la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, la campagna della LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori dedicata alla promozione della cultura della prevenzione come strumento fondamentale nella lotta al cancro.

Mercoledì 13 marzo alla presenza del Ministro della Salute Orazio Schillaci, del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida e del Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, il Presidente della LILT Nazionale Prof. Francesco Schittulli ha presentato la XXIII edizione della campagna.

“Diventa Influencer di te stesso” è il tema scelto per mettere l’accento sulla responsabilità di ognuno di noi nelle scelte quotidiane e sull’impatto che queste ultime hanno sulla salute individuale ma anche su quella della comunità.

“Fin dall’inizio del mio mandato ho puntato moltissimo sulla promozione della cultura della prevenzione oncologica, - ha sottolineato il Ministro Schillaci - un impegno prioritario che nel nostro Paese, uno dei più longevi al mondo, deve essere visto sempre di più come “un investimento” e non come una spesa, per consentire ai cittadini di vivere più a lungo e vivere bene.”

Il Presidente Schittulli ha poi ricordato l’appuntamento con il Festival della Prevenzione Oncologica che si terrà a Milano dal 21 al 23 marzo: tre giorni dedicati a tutta la cittadinanza e ricchi di incontri, laboratori, degustazioni, testimonianze e visite gratuite.

All’evento, che si svolgerà presso la Sala Buzzati del Corriere della Sera (Brera) e che conclude la Settimana Nazionale dedicata alla prevenzione oncologica, parteciperanno i più grandi esperti italiani di prevenzione insieme a testimonial e amici di LILT.

Il Festival, realizzato con il supporto autorevole del Corriere della Sera e dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano, sarà un appuntamento importante per diffondere i corretti stili di vita che contribuiscono a ridurre il rischio di ammalarsi di tumore (festivaldellaprevenzione.it).

Secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) sia l’obesità che il sovrappeso rappresentano infatti i più importanti fattori di rischio modificabile di cancro, dopo il fumo di tabacco, mentre le patologie legate allo stile di vita sedentario rientrano tra le prime 10 cause di morte e di inabilità nel mondo.

Una vera emergenza che riguarda anche il nostro Paese: le stime ci dicono infatti che nel biennio 2021-2022 più di 4 adulti su 10 sono in eccesso ponderale (il 33% è in sovrappeso e il 10% è obeso), e anche nelle fasce più giovani della popolazione (bambini e giovani fino a 19 anni), i dati non sono incoraggianti con una percentuale intorno al 36% per le ragazze e al 43% per i ragazzi in sovrappeso oppure obesi.

Non va meglio per quanto riguarda l’attività fisica, riconosciuta come fattore protettivo per diverse patologie croniche, cardiovascolari e tumorali: sempre secondo le stime 2021-2022, solo il 47% della popolazione adulta in Italia può essere classificata come “fisicamente attiva” mentre il 30% risulta essere “completamente sedentaria”.

“L’adozione di uno stile di vita sano può ridurre significativamente il rischio di sviluppare tumori e prendersi cura della propria salute è il primo passo per prevenire il cancro” - commenta la Presidente di LILT Biella Rita Levis.

“Proprio per questo motivo abbiamo scelto per la nostra campagna territoriale il claim “È il momento di passare all’azione” con l’intento di trasmettere l’urgenza di adottare corretti stili di vita per agire concretamente sul futuro della salute di ognuno di noi.”

Un concetto sottolineato anche grazie alla collaborazione con due importanti realtà dello sport biellese come Biella Rugby e Virtus Biella che con i giocatori Leonardo Braga, capitano della prima squadra, e Guendalina Milian sono protagonisti della campagna.

Proprio con Biella Rugby e Virtus Biella è nata una bella “unione di intenti” che vedrà le tre realtà insieme, a partire proprio dalla Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, anche in altri momenti e appuntamenti del 2024 come la Pigiama Run, la campagna “Nastro Rosa - LILT for Women” e il “Progetto Prevenzione Uomo” di LILT Biella per la prevenzione dei tumori maschili.

Una collaborazione che ha avuto il suo avvio grazie ad un protocollo di intesa siglato lo scorso novembre tra la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e la Federazione Italiana Rugby in occasione della campagna nazionale "Nastro Blu - LILT for Men” e che ha visto alcuni giocatori della Nazionale di Rugby come testimonial per invitare tutti gli uomini ad effettuare visite di controllo e incentivare l'attività fisica e la pratica sportiva, in modo particolare verso i bambini e gli adolescenti, al fine di ridurre l'incidenza di tumori e di migliorare la qualità di vita.

Come tutti gli anni, LILT Biella sarà impegnata con alcune iniziative volte a sensibilizzare e informare la popolazione biellese rispetto a quelle scelte di vita salutari e virtuose che permettono di contrastare l’insorgenza di oltre un terzo dei tumori e che avranno come protagonista l’olio extra vergine di oliva italiano.

Ecco gli appuntamenti sul territorio insieme ai volontari LILT dove sarà possibile trovare l’olio LILT e il “Kit della Salute” che comprende anche i prodotti a marchio Conad: sabato 16 marzo dalle 9.00 alle 13.30 alla Piscina “Massimo Rivetti” di Biella, mercoledì 20 marzo dalle 8.30 alle 12.30 presso i punti vendita Conad di Candelo e Occhieppo Inferiore, giovedi 21 dalle 8.00 alle 13.30 presso la Hall dell’Ospedale, sabato 23 e domenica 24 dalle 9.00 alle 20.00 al Centro Commerciale “Gli Orsi” e mercoledi 27 marzo a Cossato presso il Mercato Coperto dalle 8.00 alle 12.00.

L’olio e il kit saranno disponibili per tutta la durata della campagna e fino a esaurimento delle scorte a Spazio LILT, in via Ivrea 22 a Biella dalle 8:30 alle 18:00, e in pre-ordine sul sito www.liltbiella.it.

Con l’avvio della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica e fino al 16 aprile sarà possibile gustare il “Piatto della Salute” preparato con le indicazioni di LILT sui principi della corretta alimentazione nei ristoranti biellesi che aderiscono all’iniziativa e donare 1 euro per il sostegno delle attività di prevenzione e diagnosi precoce di Spazio LILT.

Anche quest’anno sono tanti i ristoranti distribuiti su tutta la provincia che partecipano: Al Bistrot Le Arti - Biella, Autentico - Biella, La Locanda - Biella, La Sartoria Ristorante - Biella, Ristorante Caminetto - Biella Oropa, Ristorante Asmara - Campiglia Cervo, La Bursch - Campiglia Cervo, La Taverna del Ricetto - Candelo, Trattoria D'Oria - Candelo, La Bettola Hotel Ristorante - Carisio, La Taverna Del Gufo - Occhieppo Inferiore, Il Faggio - Pollone, Fattoria delle Rose - Salussola, Agriturismo Ca’ D’Andrei - Sagliano Micca, Relais Santo Stefano - Sandigliano, I Platani - Villanova Biellese.

Compreso all’interno delle iniziative della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica anche l'evento conclusivo della campagna "Passapaura", che si terrà sabato 23 marzo a Spazio LILT nella cornice del Donor Day, iniziativa realizzata nell’ambito del progetto “Talenti per il Fundraising” di Fondazione CRT. Un pomeriggio di allegria per celebrare i benefici di uno stile di vita sano tra esibizioni artistiche, laboratori creativi e sport.

Sabato 6 aprile la promozione del movimento come stile di vita sarà ancora protagonista con la camminata “Da Spazio LILT alla Burcina” nata da un’idea di Vincenzo Lerro che nel mese di settembre aveva dedicato a LILT Biella e al Fondo Edo Tempia il suo cammino di Santiago collegato ad una raccolta fondi finalizzata al sostegno della lotta contro i tumori.

Alla camminata hanno aderito anche Biella Rugby, Virtus Biella e la Pro Loco di Pollone che accoglierà i partecipanti all’arrivo in Piazza San Rocco.

Maggiori informazioni sulle iniziative di LILT Biella per la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica sono disponibili sul sito www.liltbiella.it