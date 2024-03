Chirurgia robotica: Piemonte all’avanguardia nella tecnologia sanitaria, FOTO

L’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, è intervenuto questa mattina in apertura del quinto workshop europeo di chirurgia robotica, promosso dall'European Head and Neck Society. Tenutosi presso Fondazione Ferrero di Alba, ha visto la partecipazione di specialisti e scienziati da tutto il mondo.

«La Regione Piemonte – ha dichiarato l’assessore Icardi - segue con estrema attenzione l’evolversi della tecnologia in ambito sanitario e oncologico ed assicura il massimo sostegno ai professionisti e agli operatori sanitari che, ogni giorno, lavorano con eccellenti risultati riconosciuti a livello internazionale. La Sanità piemontese si distingue sul fronte oncologico a livello nazionale con la realizzazione di un modello di assistenza d’avanguardia, nel caso specifico interamente dedicato all’oncologia cervico-cefalica. Un’organizzazione che ha saputo fare sistema, attraverso la condivisione in rete della conoscenza, l’integrazione fra clinica e ricerca e l’approccio multidisciplinare all’assistenza, mettendo insieme alta professionalità medica e alta tecnologia, al servizio del paziente, sia in ospedale che sul territorio».

Il workshop europeo di chirurgia robotica offre un'ampia panoramica delle attuali applicazioni delle tecnologie più all'avanguardia e delle nuove indicazioni alla chirurgia robotica, con l’intervento dei migliori specialisti mondiali di tecnica chirurgica mini-invasiva, tra cui il professor Yoon Woo Koh dello Yonsei University College of Medicine di Seoul, in Corea, che eseguirà una procedura chirurgica robotica presso l’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno, in presenza di un numeroso gruppo di specializzandi e giovani specialisti provenienti da tutta Europa, trasmessa in diretta nell’Aula Magna della Fondazione Ferrero.

«Tutte queste innovazioni – ha osservato l’assessore Icardi - innalzeranno sempre di più la percentuale di interventi chirurgici effettuabili con approcci mininvasivi ed apriranno le porte all’ingresso dell’intelligenza artificiale, anche in campo chirurgico. In un prossimo futuro, i chirurghi saranno in grado di operare sulla scorta di informazioni derivanti, in tempo reale, da tecnologie che possono dialogare fra loro per migliorare sempre di più l’efficacia dei loro interventi».