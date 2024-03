Salussola: Sono scintille tra il Consigliere Pozzo e il Sindaco Chioda sui servizi socio assistenziali

Non c'è pace all'interno del consiglio del Comune di Salussola. Focus dell'interrogazione presentata dal Consigliere Walter Pozzo, questa volta, è il servizio socio assistenziale con i suoi costi gravanti sul bilancio e un bando che avrebbe sopportato tali costi non presentato da parte del Sindaco.

La risposta di Manuela Chioda, dopo aver relazionato sull'attività dell'amministrazione in merito ai servizi implementati sul territorio, comprende i punti che rispondono alle domande poste dalla minoranza:

"Non entro nel merito dei bandi regionali, che ho visionato con molto intesse, ma la scelta mia è stata quella di operare nel senso di potenziare e migliorare i servizi già presenti nel territorio, già attivi ed operativi.

Come elencato in premessa, iniziative ed eventi sono stati promossi ed organizzati all’interno del comune, e spesso le problematiche presenti sul territorio vengono seguite anche in prima persona dal Sindaco, in collaborazione con i servizi di I.R.I.S.

La Domanda è carica di opinioni e astio personale che non meriterebbe risposta: ciononostante si ribadisce l’impegno a operare e seguire con attenzione il potenziamento e lo sviluppo dei servizi attualmente presenti e sostenuti da I.R.I.S."