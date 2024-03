Rivoluzione bus a Biella: via da Piazza Vittorio Veneto, da lunedì tutti su viale Matteotti e via La Marmora

Da lunedì 18 marzo con l’inizio dei lavori di riqualificazione di piazza Vittorio Veneto, a Biella Centro il posizionamento delle fermate autobus sarà redistribuito su viale Matteotti e via La Marmora.

In particolare le direttrici di transito risulteranno quindi :

● da Chiavazza/Riva verso San Paolo: viale Matteotti (fermata E), controviale, via Repubblica, via Bertodano, via Torino

● da San Paolo verso Chiavazza/Riva: via Torino, via Bertodano, via Repubblica, viale Matteotti, controviale (fermate A B C D)

● da Vernato verso Chiavazza/Riva: via La Marmora (fermate L M), via Bertodano, via Repubblica, viale Matteotti, controviale (fermate A B C D)

● da Chiavazza/Riva verso Vernato: viale Matteotti (fermata E), controviale, via Repubblica, via Bertodano, via La Marmora (fermate F G H)

● Capolinea di piazza Vittorio Veneto Giardini:per le corse in arrivo: viale Matteotti (fermata E), controviale, via Repubblica, via Bertodano, via La Marmora (fermate F G H)per le corse in partenza: via La Marmora (fermate L M), via Bertodano, via Repubblica, viale Matteotti (fermata E), controviale, via Repubblica, via Bertodano, percorsi normali

● Capolinea di piazza Vittorio Veneto Portici: spostato ai portici di viale Matteotti (fermate A B C D)

● Giri Scuole F-G-H-I: transiteranno sia in via La Marmora sia in viale Matteotti per interscambio con tutte le Linee (mattino e pomeriggio)