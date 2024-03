Premiati a Milano 11 comuni Plastic Free d'Italia, c'è anche Gaglianico

Si è svolta sabato 9 marzo, al Teatro Carcano a Milano, la premiazione dei 111 “ Comuni Plastic Free” d’Italia promosso da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, e tra questi c’era anche il comune di Gaglianico (rappresentato dal Sindaco Paolo Maggia e dal Vice Sindaco Luca Mazzali), primo comune nel Biellese, insieme ad altri 4 comuni piemontesi (Torino, Collegno, Alpignano e Cuneo).

“Siamo davvero orgogliosi di aver ricevuto questo premio – spiega il vicesindaco con delega all’ambiente Luca Mazzali - e ci fa capire che, per quanto riguarda il rispetto per l’ambiente, stiamo andando nella direzione giusta. Il Comune ha superato la valutazione del comitato interno su 5 criteri di valutazione, in cui ha dimostrato gli interventi e le azioni realizzate sul territorio in difesa dell’ambiente; per quanto riguarda il rapporto di collaborazione con PlasticFree sono state realizzate diverse passeggiate ecologiche per il paese, raccogliendo i rifiuti abbandonati, per la corretta gestione dei rifiuti il Comune ha adottato nel 2014/2015 la tariffa puntuale (TARIP) per la gestione differenziata dei rifiuti (con passaggio della percentuale di raccolta differenziata dal 42% a circa l’85 %). Per il contrasto agli abbandoni illeciti sono state posizionate delle telecamere fisse nei luoghi più a rischio di abbandoni illeciti e in più sono state posizionate n vari punti sul territorio delle foto-trappole (la cui posizione cambia di continuo); per quanto riguarda l’educazione e la sensibilizzazione dei cittadini sono state fatte negli anni diverse campagne di sensibilizzazione sul corretto conferimento dei rifiuti, sia sul sito del comune che tramite volantini.

Per concludere sono state evidenziate le più importanti azioni virtuose realizzate sul territorio, come la creazione di un’isola ecologica in cui si possono raccogliere diverse tipologie di rifiuti e di un eco-compattatore per il riciclo delle bottiglie in plastica (PET) in Piazza della Repubblica; il posizionamento di n° 2 bidoni per la raccolta degli oli da cucina (in modo che siano recuperati e che non siano dispersi nell’ambiente o nella rete fognaria, dove andranno ad intasare condutture e depuratori), di n° 5 postazioni per la raccolta di pile, farmaci scaduti e cartucce per stampanti ed infine il posizionamento di n° 4 postazioni per la raccolta dei mozziconi di sigarette, per contrastare il fenomeno dell’abbandono nell’ambiente dei rifiuti prodotti da fumo.

L’ultima azione (del novembre 2023) volge lo sguardo all’inquinamento causato dai palloncini di gomma, nastri e coriandoli plastificati, con una ordinanza che ne vieta la dispersione sul territorio comunale cercando piuttosto alternative biodegradabili per festeggiare in modo più “amico dell’ambiente”; infatti il loro rilascio in aria non solo arreca danni alla natura bensì anche agli animali che rimangono intrappolati nei fili o li scambiano per cibo, si tratta dunque di una minaccia molto più frequente di quanto non si immagini, come riportato anche sul sito internet di Plastifree “I palloncini sono al terzo posto tra i rifiuti più pericolosi per foche, tartarughe e uccelli marini. Si tratta di una minaccia molto più frequente di quanto non si immagini: durante una ricerca portata avanti dalla Università di Wales Swansea, nel Regno Unito, i pezzi di palloncino costituiscono l’80% dei rifiuti trovati all’interno dello stomaco delle tartarughe marine analizzate. È inevitabile che quello che vola in alto, torna giù.”

“Questo è un riconoscimento molto importante che testimonia la bontà degli interventi fatti da questa Amministrazione in campo ambientale, – dichiara il Sindaco Paolo Maggia – ringraziamo di cuore i cittadini per l’impegno profuso in questa direzione e le referenti territoriali di PlastiFree Carolina Lannatà e Chiara Canatone per l’entusiasmo e la collaborazione nelle diverse attività svolte nel nostro comune” A Gaglianico anche aziende private danno un grosso contributo per migliorare l’ambiente, infatti ha trovato sede il nuovo stabilimento CCH CicularPET di Coca Cola HBC, che con il PET riciclato genera nuove bottiglie destinate a coprire le necessità produttive di Coca Cola HBC Italia.

Sempre a Gaglianico sta investendo la società Recycling ReLife che effettua per tutta la Provincia la prima selezione della carta e della plastica e, viste queste eccellenze, l’Amministrazione Comunale ha stipulato un accordo con il consorzio Coripet per la fornitura della macchina “mangia-plastica”, oltre all’adesione all’associazione PlasticFree per azioni di sensibilizzazione alle persone sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica.