Emergenza Casa, a Vigliano iniziano i primi interventi di riqualificazione degli alloggi comunali

Sono in fase di avvio i primi lavori di riqualificazione energetica, con la sostituzione di serramenti ed infissi, di alcuni immobili comunali destinati a finalità sociali ed inclusi nel progetto “Emergenza Casa Vigliano".

“Durante lo scorso anno – spiega Elena Ottino, assessore ai Servizi Socio-assistenziali - il nostro Ente ha redatto un progetto, con l’obiettivo di fornire una risposta concreta alla sempre più drammatica situazione di emergenza abitativa del territorio, prevedendo la riqualificazione di alcuni alloggi comunali da destinare a nuclei familiari in condizioni di fragilità. Oltre ai positivi risvolti in ambito sociale, l’iniziativa si prefigge di avviare un percorso di valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale: gli interventi manutentivi previsti sono infatti mirati e pienamente confacenti alla normativa vigente in tema di efficientamento energetico, di sostenibilità ambientale e di riduzione delle barriere architettoniche”.

“Oltre all’apporto economico del Comune si è reso necessario il reperimento di contributi economici extra – prosegue Ottino - Valutando positivamente la nostra proposta progettuale, la Fondazione CRT (Cassa di Risparmio di Torino) ci ha accordato un contributo di 12mila euro, così come la Fondazione CRB (Cassa di Risparmio di Biella), che ci ha attribuito un contributo di 7mila euro. Questo contributo, per un totale complessivo di 19mila euro rappresenta un supporto fondamentale per la realizzazione delle attività pianificate nell’ambito di Emergenza Casa Vigliano”.

Avviati, infatti, in questi giorni, i primi interventi di riqualificazione energetica di alcuni alloggi di via Santa Lucia, con la sostituzione degli ormai vetusti serramenti, aumentando sensibilmente l’efficienza energetica degli immobili. “Intendiamo ringraziare pubblicamente la Fondazione CRT e la Fondazione CRB – conclude Ottino - per la grande considerazione e attenzione che riservano nei confronti delle iniziative e dei progetti promossi dal nostro Comune, a dimostrazione della vicinanza che entrambe le Fondazioni ripongono nelle attività promosse dai piccoli comuni come il nostro”.